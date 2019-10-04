ضربة جديدة تنتظر فيسبوك بشأن تشفير الرسائل الخطيرة 

وكالات(صدى):

وقعت الولايات المتحدة وبريطانيا اتفاقا للوصول إلى البيانات عبر الحدود، يسمح لكل دولة طلب معلومات عن الجرائم الخطيرة بشكل مباشر من شركات التكنولوجيا التي تعمل انطلاقا من الدولة الأخرى.

وقامت الحكومتان، بجانب أستراليا، بإرسال رسالة مفتوحة إلى فيسبوك تطالب الشركة بعدم المضي قدما في خطتها لتشفير أنظمتها للتراسل، من دون أن تضمن أولا وصول المؤسسات القانونية إلى المعلومات بعد موافقة القضاء.

ومن المتوقع أن الاتفاق الثنائي سيمكن الحكومة البريطانية من طلب البيانات مباشرة من شركات التكنولوجيا الأميركية التي تخزن عن بعد البيانات المرتبطة بتحقيقاتها الجنائية الجارية، بدلا من طلبها عبر مسؤولي إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، كما سيسرع الاتفاق طلبات جهات إنفاذ القانون لشركات التكنولوجيا للحصول على معلومات حول اتصالات الإرهابيين والمعتدين على الأطفال.

وكان المعتدون على الأطفال يستخدمون تطبيقات التراسل بما في ذلك فيسبوك ماسنجر وتطبيق واتساب لتبادل الصور ومقاطع الفيديو العارية.