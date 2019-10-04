السجائر الإلكترونية تحصد أرواح 18 شخصا بسبب مرض غامض بالرئة

واشنطن(صدى):

أعلنت الهيئات المختصة الأمريكية أمس الخميس، أن المرض الغامض في الرئة الذي ارتفع عدد الوفيات والمصابين به مرتبط بـ ” تدخين السجائر الإلكترونية ” .

حيث أوضحت هذه المراكز أن عدد الذين توفوا المبلغ عنه بسبب هذا المرض الذي يصيب الرئة، بلغ 18 حالة، مبينين أن الحالات المؤكدة والمحتملة بالإصابة بالمرض وصلت إلى 1080 في 48 ولاية حتى الآن.

وأشار المحققون إلى زيوت في السجائر الإلكترونية، والتي تحتوي على رباعي هيدرو كانابينول وهو من أحد مكونات الماريخوانا.

وبناءً على ذلك، حذرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها التابعة لوزارة الصحة الأمريكية مجددًا، من استخدام هذه السجائر حتى يتم معرفة وتحديد أسباب الإصابات بدقة.