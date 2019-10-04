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  3. منها ضوابط لتأديبه.. أبرز التعديلات المقترحة في مشروع نظام حماية الطفل الجديد

منها ضوابط لتأديبه.. أبرز التعديلات المقترحة في مشروع نظام حماية الطفل الجديد

منها ضوابط لتأديبه.. أبرز التعديلات المقترحة في مشروع نظام حماية الطفل الجديد
عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر عن تفاصيل مشروع نظام حماية الطفل الجديد الذي يخضع للنقاش بمجلس الشورى .

ومن المقرر أن تطبق أحكام النظام على الأطفال السعوديين وأبناء السعوديات المتزوجات من أجانب ، كما يجوز لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية أن تقرر تطبيق أحكامه على الأطفال غير السعوديين وفقاً للضوابط التي تحددها الوزارة .

وتشدد التعديلات على عدم تعريض الطفل للإيذاء البدني أو النفسي أو العاطفي لأي سبب عرقي أو إجتماعي أو غيرهما ، مع حقوقه الأساسية في اسم يميزه بلا تحقير أو مهانة بين أقرانه .

ويُحظر السماح للطفل بحمل سلاح ناري وإلا يكن إهمال وأذى ، أو استغلاله على مواقع التواصل الإجتماعي بمواد مخالفة للشريعة والآداب أو إستغلاله لإجراء تجارب طبية أو التعليم القسري دون إذن رسمي وطبي معتبر ، وفقاً لعكاظ .

ويناقش “الشورى ” تحديد نص قانوني على المسموح به والممنوع في المادة الخاصة بـ” حقوق وواجبات الوالدين في التأديب غير المؤذي ” حتى لا يتخذ البعض نية التأديب حجة لأذى الطفل .

كما تنص التعديلات على منع “وجود الطفل” في بيئة تعرضه للإنحراف، إذ كانت المادة السابقة تؤكد أن الطفل معرض للأذى حال “ممارسته ” للتسول أو غيره .

وتنص التعديلات أيضاً على حظر إختلاط أي شخص له سوابق تحرش جنسي أو إضطرابات نفسية مع الأطفال ، وإنشاء صندوق لرعاية الطفل تحت إشراف الجهات المختصة .


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