منها ضوابط لتأديبه.. أبرز التعديلات المقترحة في مشروع نظام حماية الطفل الجديد

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر عن تفاصيل مشروع نظام حماية الطفل الجديد الذي يخضع للنقاش بمجلس الشورى .

ومن المقرر أن تطبق أحكام النظام على الأطفال السعوديين وأبناء السعوديات المتزوجات من أجانب ، كما يجوز لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية أن تقرر تطبيق أحكامه على الأطفال غير السعوديين وفقاً للضوابط التي تحددها الوزارة .

وتشدد التعديلات على عدم تعريض الطفل للإيذاء البدني أو النفسي أو العاطفي لأي سبب عرقي أو إجتماعي أو غيرهما ، مع حقوقه الأساسية في اسم يميزه بلا تحقير أو مهانة بين أقرانه .

ويُحظر السماح للطفل بحمل سلاح ناري وإلا يكن إهمال وأذى ، أو استغلاله على مواقع التواصل الإجتماعي بمواد مخالفة للشريعة والآداب أو إستغلاله لإجراء تجارب طبية أو التعليم القسري دون إذن رسمي وطبي معتبر ، وفقاً لعكاظ .

ويناقش “الشورى ” تحديد نص قانوني على المسموح به والممنوع في المادة الخاصة بـ” حقوق وواجبات الوالدين في التأديب غير المؤذي ” حتى لا يتخذ البعض نية التأديب حجة لأذى الطفل .

كما تنص التعديلات على منع “وجود الطفل” في بيئة تعرضه للإنحراف، إذ كانت المادة السابقة تؤكد أن الطفل معرض للأذى حال “ممارسته ” للتسول أو غيره .

وتنص التعديلات أيضاً على حظر إختلاط أي شخص له سوابق تحرش جنسي أو إضطرابات نفسية مع الأطفال ، وإنشاء صندوق لرعاية الطفل تحت إشراف الجهات المختصة .