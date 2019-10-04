تناول البصل والثوم يقلل من خطر الإصابة بـ «سرطان الثدي»

واشنطن(صدى):

اكتشف فريق من علماء جامعة ” بورتريكو ” ، أن هناك علاقة بين ” البصل والثوم ” وخفض معدلات الإصابة بسرطان الثدي.

حيث قام فريق من العلماء بإجراء دراسة على العلاقة بين تناول الثوم والبصل، والتقليل من معدلات الإصابة بسرطان الثدي.

وعن هذه الدراسة، فقد اشتملت على 314 امرأة مصابة بسرطان الثدي، إضافة إلى 346 امرأة راوحت أعمارهن بين 30 إلى 70 عامًا، في فترة امتدت من عام 2008 ولغاية 2014.

وأظهرت النتائج أن النساء اللواتي تناولن ” السوفريتو ” لأكثر من مرة واحدة في النهار، قد انخفضت لديهن نسبة الإصابة بنسبة 67%، مقارنة باللواتي لم يتناولنها مطلقا.

وسلطة ” السوفريتو ” يدخل في مكوناتها كميات كبيرة من البصل والثوم، حيث تتناول نساء هذه الجزيرة هذه المواد أكثر من الأمريكيات والأوروبيات.