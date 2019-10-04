«انقلب السحر على الساحر».. قطر تفشل في تنظيم بطولة العالم لألعاب القوى

طلال الغامدي(صدى):

علق البروفيسور البريطاني سايمون شادويك، علي الفشل القطري الذريع في تنظيم بطولة العالم لألعاب القوى في نسختها السابعة عشرة والتي تجري حالياً في الدوحة، متهكما من خلو مدرجات الملعب الذي يسع لـ50 ألف متفرج.

وأوضح أن سمعة الدوحة السيئة لازالت تلازمها، باتهامات شرائها لطريقها نحو الصدارة العالمية للرياضة، مبينا أنه طبقاً للمؤشرات فلم يكن من الملائم منح الإمارة الخليجية تنظيم بطولة العالم لألعاب القوى.

ولفت إلى أن الرطوبة الخانقة التي تتسم بها الأجواء في الدوحة تسببت في عزوف الجماهير عن الحضور من الملعب، ممما جعل المراقبين يصفون بطولة هذا العام بأنها “كارثة”.

وتابع أنه بالرغم من توزيع القائمين على تنظيم البطولة تذاكر مجانية لأطفال المدارس والعمال المقيمين لضمان ظهور ملعب خليفة بالكامل، إلا أن ذلك لم يحدث أثراً.