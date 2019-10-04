الأسباب الحقيقية وراء إفلاس شركة تأمين معروفة وخروجها المفاجئ من السوق
أعلن المتحدث باسم شركات التأمين عادل العيسى عن أسباب إفلاس إحدى شركات التأمين المعروفة وخروجها من السوق المحلي مؤخراً ما أثار الجدل بين المستثمرين بالقطاع والعملاء .
وقال “العيسى ” أن إفلاس الشركة يعود إلى عدة أسباب على رأسها عدم تميز منتجاتها وخدماتها في ظل المنافسة الشديدة في السوق ، وعدم كفاية رأس المال ، مع تراكم الخسائر ، مشيراً إلى أنها أسباب تتعلق بإدارة الشركة ولا يمكن تعميم أوضاعها على سوق التأمين في المملكة .
ولفت “العيسي” في تصريح له ، أن سوق التأمين بالفعل يشهد عمليات إندماج بين الشركات لتكوين كيانات كبرى ، وفي بعض الأحيان لا يمكن إتمام الصفقات وهو ما يجعلها معرضة أكثر لخطر الإفلاس .
وكانت شركة “وقاية ” للتأمين قد أعلنت خروجها من السوق السعودي وإلغاء إدراج أسهمها في “تداول ” ، ما أثار التساؤل حول الأسباب ومستقبل سوق التأمين في المملكة .
مغرد[ عدد التعليقات: 1072 ] نشر منذ 3 ساعات
كل الشرات والموسسات الى خرجت من السوق كا نت متستره تبع اجا نب والسعوى اسم فقط والا ن كل المطاعم والبو فيات والا سواق المركزيه ليست لمواطن لا اجا نب يعطونه 5000 الف والا هطف مبسوط واذا ورطه الا جنبى اخذ حقه وسافر صار يسدد ما عليه من ديون والفواتير الى للموسسات ويعلن افلاسه ويدخل هشتاق فى تويتر ويقول تكفون الحقونى مديون والقا نون ما يحمى المغفلين فا اثق تمام القه اى موسسه او شركه تفلس ان الا جنبى سافر وورطه
مغرد[ عدد التعليقات: 1072 ] نشر منذ 3 ساعات
قها وى عند الفحص الدور لا تستخدم الشبكه تقول شبكه يقول لا ما اقبل ليش ما سئلتوا انفسكم ؟؟؟ الزموهم بالشبه ويطلع المستور
ابراهيم[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 41 دقيقة
السبب استغلال الاسواق للتأمين اسواء استغلال قطع غيار السيارات يعطوك دبل القطع وتحسب على التأمين.كذلك المستشفيات اشعات وادويه اضعاف ما تحتاج وتحسب على شركات التأمين شيء طبيعي بتخسر .الأمانه معدومه خصوصا في المستشفيات