الأسباب الحقيقية وراء إفلاس شركة تأمين معروفة وخروجها المفاجئ من السوق

علي القحطاني(صدى):

أعلن المتحدث باسم شركات التأمين عادل العيسى عن أسباب إفلاس إحدى شركات التأمين المعروفة وخروجها من السوق المحلي مؤخراً ما أثار الجدل بين المستثمرين بالقطاع والعملاء .

وقال “العيسى ” أن إفلاس الشركة يعود إلى عدة أسباب على رأسها عدم تميز منتجاتها وخدماتها في ظل المنافسة الشديدة في السوق ، وعدم كفاية رأس المال ، مع تراكم الخسائر ، مشيراً إلى أنها أسباب تتعلق بإدارة الشركة ولا يمكن تعميم أوضاعها على سوق التأمين في المملكة .

ولفت “العيسي” في تصريح له ، أن سوق التأمين بالفعل يشهد عمليات إندماج بين الشركات لتكوين كيانات كبرى ، وفي بعض الأحيان لا يمكن إتمام الصفقات وهو ما يجعلها معرضة أكثر لخطر الإفلاس .

وكانت شركة “وقاية ” للتأمين قد أعلنت خروجها من السوق السعودي وإلغاء إدراج أسهمها في “تداول ” ، ما أثار التساؤل حول الأسباب ومستقبل سوق التأمين في المملكة .