بعد وفاة مواطنة جراء عملية تكميم.. إحالة مستشفى بالطائف للجنة المخالفات الصحية 

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أحيل المستشفى الخاص بالطائف، الذي شهد إجراء عمليات تكميم نتج عنها حالتا وفاة لمواطنتين، إلى لجنة المخالفات الصحية.

وتعتبر هذه الخطوة من قِبل مديرية الشؤون الصحية بالطائف تمهيداً لإصدار العقوبة النظامية، حيث أن الطبيب لديه تصريح لجراحة السمنة لكنه خالف الأنظمة بإجراء عمليات تكميم في مستشفى غير مرخص وليس مجهزاً لمثل هذه العمليات.

وتختص اللجنة الشرعية الطبية بإصدار العقوبة تجاه الطبيب في القضايا المرفوعة ضده من قِبل ذوي الضحايا.