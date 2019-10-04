«البلدية و القروية» تعتمد لائحة اشتراطات تقديم منتجات التبغ

عادل الحربي(صدى):

قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية باعتماد لائحة اشتراطات تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها.

وتتكون اللائحة من ١١ مادة تتضمن الاشتراطات العامة، مشتملة على المواقع والمباني والتجهيزات والمرافق والأمان والسلامة.

وتفصيلآ، أوضحت اللائحة الاشتراطات الخاصة؛ لتقديم منتجات التبغ والطريقة النظامية لتقديمه للمرتادين، والنظافة العامة والترخيص والنظافة الشخصية والممارسات الصحية.

وذكرت اللائحة المواقع التي يسمح بالترخيص للمطاعم والمقاهي بتقديم المعسل فيها داخل المدن، وتضمنت المناطق التجارية أو المحصورة بشوارع تجارية رئيس والشوارع التجارية

كما نصت اللائحة على ترخيص تقديم الجراك والمعسل في المواقع الداخلة في الحدود الشرعية لمكة المكرمة، والمواقع الداخلة ضمن حدود الدائري الثالث للمدينة المنورة.

ووجهت لضرورة توفير مكان خاص بتحضير المعسل والجراك، ومنعت تقديم منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن ١٨ سنة أو تشغيل العمالة أقل من 21 سنة في تقديمه.