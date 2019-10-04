«الجوازات» توضح شروط تمديد الزيارة العائلية

حمود العنزي(صدى):

تفاعلت المديرية العامة للجوازات، مع استفسار أحد الأشخاص حول مدة الزيارة العائلية وعدد مرات التجديد المسموح بها.

وأوضحت «الجوازات» أن التعليمات تلزم ألا يتجاوز مجموع التمديد للزيارة العائلية 180 يومًا، وفي حال عدم المغادرة يتم فرض غرامة وفقًا للنظام.

وقالت في تغريدة لها «التعليمات تلزم ألا يتجاوز مجموع التمديد 180 يومًا.. ويلزم المغادرة قبل انتهاء الزيارة تفاديا للغرامة».

ووجه أحد الأشخاص استفسارًا إلى الجوازات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلًا «بالنسبة للزيارة العائلية للمقيم هل يشترط المغاردة بعد انقضاء 3 شهور.. أم يمكن التجديد 3 شهور أخرى دون المغادرة».