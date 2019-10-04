3 ألوان تمكنك من اختيار منتجاتك الغذائية الأكثر صحية

عادل الحربي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن وجود ثلاثة ألوان تمكنك من اختيار منتجاتك الغذائية الأكثر صحية، وذلك نقلًا عن منظمة الصحة العالمية.

وأكدت «الغذاء والدواء» أن ارتفاع استهلاك الأغذية ذات المحتوى العالي من الدهون والسكر والملح يرتبط بالإصابة بالأمراض المزمنة مثل «السكري، السمنة، وأمراض القلب والشرايين».

وأوضحت أن المستهلك يمكنه اختيار المنتجات الغذائية الأكثر صحية ذات المحتوى الأقل من الدهون والسكر والملح؛ لتجنب هذه الأمراض، وذلك من خلال النظر إلى بطاقة منتج الغذاء التي تحتوي على ثلاثة إشارات ضوئية وهي «الأحمر، البرتقالي، والأخضر».

وأضافت أن هذه الألوان تُبين محتوى المنتج من الدهون والدهون المشبّعة ومجموع السكريات ونسبة الملح، فاللون «الأحمر» يعني أن المنتج يحتوي على كمية عالية من عنصر واحد أو أكثر من الدهون والدهون المشبّعة ومجموع السكريات والملح.

واستكملت أن اللون «البرتقالي» يعني احتواء المنتج على كمية متوسطة من عنصر واحد أو أكثر من الدهون والدهون والسكريات والملح، أما اللون «الأخضر» فيعني احتواء المنتج الغذائي على كمية منخفضة من عنصر واحد أو أكثر من الدهون والدهون والسكريات والملح.