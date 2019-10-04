بالصور.. سقوط قائد مركبة من منحدر خطير بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

سقطت مركبة من منحدر يُقدر بـ100 من في منتزه الحدبان في منطقة الشفا بالطائف، ما أدى إلى إصابة قائدها بإصابات متوسطة.

وتلقى مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة، بلاغًا يُفيد بسقوط مركبة من منحدر في منطقة الشفا، وعلى الفور توجهت الفرق الإسعاقية إلى الموقع.

ومن جانبه، أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العميد ناصر بن سلطان الشريف، أن الحالة عبارة عن سقوط مركبة من نوع لكزس من منحدر يقدر بـ100 متر تقريبًا بمنطقة الحدبان في الطريق المؤدي إلى الشفا.

وأوضح «الشريف» أنه تم إخراج قائد المركبة عن طريق فريق الإنقاذ، وتم نقله إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر؛ متأثرًا برضوض وإصابات متوسطة وصحته مستقرة.