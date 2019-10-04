شرطية تقتل جارها.. ورد فعل صادم من شقيق القتيل (فيديو)

واشنطن(صدى):

في واقعة غريبة لا تتكرر كثيرًا، اخطأت شرطية أمريكية في تحديد شقتها، ما أسفر عن قتلها لجارها معتقدة أنه لص اقتحم شقتها أثناء غيابها.

وعاقبت محكمة أمريكية الشرطية آمبر غايغر على جريمة قتل بالسجن 10 سنوات بتهمة قتل جارها بوثام جان صاحب الـ26 عامًا، ولكن كانت المفاجأة في رد فعل شقيق المجني عليه غير المتوقع.

وبعدما أسمعت المحكمة إلى شهادات الشهود من بينهم عائلة جان وأصدقاؤه وزملاؤه، وأصدرت حكمخت بالسجن 10 سنوات، وجه شقيق جان الأصغر رسالة إلى المتهمة غايغر.

وأكد شقيقه الأصغر أنه يسامحها ويعلم أن الأمر غير مقصود، مطالبًا القاضي باحتضانها وسط دموع جميع الحاضرين في قاعة المحكمة، إذ ظهر نحيب والدة القتيل.

وقال لها «أنا أحبك مثل أي شخص آخر. أنا شخصيًا أريد الأفضل لك»، فيما ردت عليه المتهمة قائلة إنها كانت تتمنى لو أنها في مكان الضحية.

وتعود القضية إلى سبتمبر 2018، إذ أخطأت الشرطية آمبر غايغر في بيتها ودخلت شقة جارها في الطابق الأعلى بدلًا من شقتها، ولكن عندما رأت رجلًا أطلقت عليه النار من بندقيتها على الفور، معتقدة أنه لص ثم اكتشفت الخطأ الذي وقعت به.