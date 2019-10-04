تحذير لـ5 مناطق من السيول والأمطار الرعدية

الرياض(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، أهالي 5 مناطق من السيول وتساقط الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة على مدار اليوم.

وأكدت «الأرصاد» أن الحالة تتمثل في تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وسيول وشبه انعدام في الرؤية.

وتضمن التحذير منطقة جازان وتشمل «أحد المسارحة، الحرث، الدائر، الدرب، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، جازان، فيفا، وهروب»، ومنطقة عسير وتشمل «المجاردة، بارق، رجال ألمع، ومحايل»، ومنطقة الباحة وتشمل «الباحة، العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، قلوة، وفرعة غامد الزناد»، على أن تبدأ الحالة في الحادية عشر صباحًا وتستمر حتى السابعة مساءً.

كما شملت الحالة منطقة مكة المكرمة وتشمل «أضم، الجموم، الطائف، العاصمة المقدسة، العرضيات، الكامل، وميسان»، ومنطقة المدينة المنورة التي تشهد أمطار رعدية، وتشمل «العلا، المدينة المنورة، المهد، وادي الفرع، وبدر»، على أن تبدأ الحالة في الثانية عشر ظهرًا وتستمر حتى التاسعة مساءً.