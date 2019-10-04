بالفيديو.. خالد بن سلمان يفضح «ظريف»: إيران تستغل اليمن بكل وقاحة

علي القحطاني(صدى):

علق الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، اليوم الجمعة، على الوضع اليمني وإعلان حالة التهدئة خلال الفترة المقبلة، وتعليق النظام الإيراني على الوضع اليمني.

وأكد الأمير خالد بن سلمان، أن المملكة تنظر بإيجابية إلى التهدئة التي أعلنت من اليمن، كون هذا ما تسعى له دائمًا، وتأمل أن تطبق بشكل فعلي، قائلًا «كما أكد ذلك سيدي سمو ولي العهد حفظه الله».

وقال على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «آن الأوان ليقف اليمنيين، كل اليمنيين، ونحن معهم، صفًا واحدًا أمام مشروع الفوضى والفتنة والدمار الإيراني، وأن يقدموا مصلحة وأمن اليمن وسلامة واستقرار وازدهار شعبه الكريم على أي مصالح أخرى».

كما أشار إلى أن حديث النظام الإيراني عن التهدئة في اليمن وربطها بمحاولة الخروج مما يواجهه من أزمات، هو استغلال ومتاجرة رخيصة باليمن وشعبه بعد أن أشعل النظام الإيراني الأزمة في اليمن واستمر في تأجيجها.

وأضاف «يسعى النظام الإيراني وبكل وقاحة لاستغلال اليمن لمصالحه، فمن جهة يلقي باللوم والتهمة على اليمنيين تهربًا من مسؤولية أعماله الإرهابية، ومن جهة اخرى يقللون من قيمة اليمنيين بالحديث نيابة عنهم بأنهم من يسعى للتهدئة في اليمن في اطار حملة التضليل والكذب التي لا تنطلي على أحد».

كما نشر الأمير خالد بن سلمان مقطع فيديو لمحمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، وهو يُحمل اليمنيين مسؤولية الهجوم على منشآت أرامكو في إحدى اللقاءات التلفزيونية، بينما يدعي الوقوف بجانبهم في الأزمة.

وعلق على الفيديو «ها هو وزير خارجية النظام الايراني، الذي يزعم نظامه حرصه على التهدئة، يحاول الدفاع عن النظام الإيراني عبر تحميل مسؤولية الهجمات على بقيق وخريص لليمنيين بشكل جبان دون اي اعتبار لأمن وسلامة واستقرار اليمن».