بالفيديو والصور.. 5 آلاف داعشي يقضون أيامهم داخل معسكر سوري

لندن(صدى):

يقضي آلاف الدواعش أيامهم في الأسر داخل المعسكرات السورية، وذلك بعد انهيار ما يُسمى بـ«الخلافة» في سوريا، ومعظمهم من المتطرفين الأجانب.

ونشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية ، صورًا جديدة من داخل أحد المعسكرات شمال سوريا يكتظ بالدواعش، الذسن تم تعبئتهم في ملابسهم البرتقالية داخل زنازين السجن.

وظهر في الصور ما يقرب من 5000 سجين يرقدون على أرضية المعسكر، ومعظمهم من المتطرفين الأجانب بمن فيهم البريطانيون الذين يطالبون بالعودة إلى بلدانهم الأصلية.

ووسط انهيار خلافة داعش في سوريا، هناك بعض المخاوف من شن مؤيدي تنظيم داعش الإرهابي غارات على معسكرات السجون؛ لفك أسر التابعين لهم، إذ دعا أبو بكر البغدادي زعيم داعش أنصاره إلى تحرير مقاتلي داعش الأسرى من السجون.

فيما روى أسيل مثنى أحد أسرى المعسكر السابقين قصته مع التنظيم الإرهابي، لافتًا إلى أنه غادر كارديف للانضمام إلى داعش في سوريا قبل 5 سنوات وكان في الـ17 من عمره، ثم سافر إلى الشرق الأوسط بعد وقت قصير من ذهاب أخيه وصديق آخر للانضمام إلى الجماعة الإرهابية.

وقال «كانت عائلتي تخشى وفاتي، ولكني عدت إلى الظهور في معسكر الاعتقال في شمال سوريا»، مشيرًا إلى أن والدته دعمت نداءه للعودة إلى المنزل، حتى عاد إلى منزله، لافتًا إلى أنه افتقد والدته وحياته السابقة في عاصمة ويلز حيث كان يعمل في بيع الآيس كريم.