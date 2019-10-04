العثور على جثة مواطن متحللة في عمارة بمكة

نايف السالم(صدى):

عثرت الجهات الأمنية في شرطة العاصمة المقدسة، على جثة مواطن في العقد الرابع من عمره، متحللة داخل ملحق عمارة سكنية في حي الششة.

وتلقت الجهات الأمنية بلاغًا يُفيد بتغيب مواطن في العقد الرابع ويسكن بمفرده في ملحق عمارة مكونة من 4 طوابق، ويعاني من اعتلالات نفسية ومريض سكري.

وعلى الفور اتجهت الشركة إلى موقع البلاغ، وتم فتح باب السكن من قبل فرق الدفاع المدني، وتم العثور على الجثة وعليها آثار تحلل، وتحرر محضر بالواقعة.

وفتحت شرطة العاصمة المقدسة، تحقيقات موسعة في هذه الواقعة للتعرف على سبب الوفاة واحتمالية وجود شبهة جنائية من عدمه.