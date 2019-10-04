رئيس الوزراء العراقي: نحن اليوم بين خياري الدولة واللادولة

بغداد(صدى):

أكد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي، اليوم الجمعة، أن التصعيد في التظاهر بات يؤدي إلى إصابات وخسائر في الأرواح، موضحًا أن بعض الشعارات المرفوعة كشفت عن محاولة اختطاف الاحتجاجات وتضييع مطالبها المشروعة.

وأوضح «عبدالمهدي» في مؤتمر صحفي له، أن الخيارات الأمنية مثل حظر التجوال لا غنى عنها في مثل هذه الظروف فهي «كالدواء المر»، قائلًا «نحن نضع ضوابط صارمة لعدم استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين».

كما أشار إلى عدم وجود حلول سحرية للتخلص من الفساد ولا يمكن للحكومة تحقيق كل المطالب خلال سنة واحدة، معلقًا «البطالة لم نصنعها والبنى التحتية المدمرة ورثناها، نحن اليوم بين خياري الدولة واللادولة ونحن نريد بناء الدولة».

وأوضح أنه تم تقديم 1000 موظف حكومي متهم بالفساد إلى المحاكمة قبل أيام، كما تم الاتفاق مع مجلس القضاء على إطلاق سراح المهتقلين ممكن لم يرتكب جرائم جنائية، وسنقدم مشروعًا خلال الفترة القادمة إلى مجلس الوزراء لمنح راتب لكل عائلة لا تمتلك دخلًا كافيًا لتوفير حد أدنى للدخل يضمن لكل عائلة العيش بكرامة.

ودعا «عبد المهدي» مجلس النواب للسماح باستكمال تشكيلة مجلس الوزراء بعيدًا عن المحاصصة، مطالبًا بضرورة إعادة الحياة إلى طبيعتها في مختلف المحافظات واحترام سلطة القانون حتى يتسنى تحقيق المطالبات، قائلًا «لا تلتفتوا إلى دعوات العودة إلى الوراء وعسكرة الدولة من جديد».

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