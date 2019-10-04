البحرين تدعو مواطنيها بمغادرة العراق فورا

المنامة(صدى):

طالبت وزارة خارجية مملكة البحرين، مواطنيها في العراق بضرورة مغادرة البلاد فورًا؛ حفاظًا على سلامتهم في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة التي تمر بها البلاد.

ودعت الوزارة مواطنيها المتواجدين في العراق بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن الاضطرابات والتجمعات واتباع تعليمات السلطات المحلية، طما طالبت بعدم السفر إلى العراق في الوقت الحالي.

وتشهد جمهورية العراق حالة أمنية غير مستقرة منذ عدة أيام، بعد خروج المظاهرات في الشوارع والميادين الرئيسية أبرزها ساحة التحرير بوسط العاصمة بغداد، والتي تعد نقطة انطلاق تقليدية للتظاهرات في المدينة.

وأعلنت عدة محافظات عراقية منها «ميسان، والنجف» حظر التجوال، فيما خرق المتظاهرون هذا الحظر في مختلف المحافظات.

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