القيادة الفلسطينية: عبور الأخضر إلى فلسطين بالتنسيق مع الفيفا والأردن

طلال الغامدي(صدى):

علقت القيادة الفلسطينية، على موافقة اتحاد كرم القدم على خوض مباراة الأخضر وفلسطين في رام الله، مؤكدة أن الأخضر سيذهب إلى فلسطين بعد التنسيق التام من الجانب الفلسطيني مع الفيفا والأردن.

وقالت القيادة الفلسطينية، منذ قليل، أن عبور الأخضر إلى الأراضي الفلسطينية سيتم بالترتيب مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والسلطات الأردنية، لافتة إلى وجود حافلات ستنقل اللاعبين من مطار عمّان بالأردن إلى مدينة رام الله بترتيب خاص.

ووافق اتحاد كرم القدم، مساء الخميس، على خوض مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب فلسطين منتصف أكتوبر الجاري، في إطار التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، في مدينة رام الله الفلسطينية.

وجاء ذلك تلبية لطلب الاتحاد الفلسطيني لكرم القدم في استضافة المباراة على أراضيهم، وحرصًا من الأمير عبدالعزيز بن ترمي الفيصل رئيس هيئة الرياضة على ألا يُحرم المنتخب الفلسطيني من لعب المباراة على أرضه وبين جماهيره أسوة بالدول الأخرى.

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