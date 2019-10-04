«النقل» تكشف حقيقة فرض رسوم على استخدام الطرق في 2020

علي القحطاني(صدى):

كشف المتحدث الرسمي لوزارة النقل المستشار ياسر بن عبدالعزيز المسفر، اليوم الجمعة، حقيقة الأنباء المتداولة حول اعتزام وزارة النقل فرض تعرفة رمزية على استخدام الطرق ابتداءً من عام 2020م.

ونفى «المسفر» في بيان له، فرض تعرفة رمزية على استخدام الطرق ابتداءً من 2020 وتحديد قيمة الرسوم على استخدام الطرق، مؤكدًا أن جميعها تصريحات مكذوبة على لسان الوزير.

وأوضح أن موضوع رسوم الطرق لا يزال قيد الدراسة لحسن استكماله وليس على وشك التنفيذ حتى في عام 2020م، وذلك وفق تصريحات وزير النقل في لقاء مع صحيفة الشرق الأوسط في سبتمبر الماضي.

كما أشار إلى أن الوزارة تحتفظ في حقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ينشر معلومات مغلوطة أو يسيء للوزارة وفق الأنظمة المرعبة المعمول بيها في المملكة.