رسميًا.. لعب مباراة الأخضر وفلسطين في رام الله

ماجد محمد(صدى):

وافق اتحاد كرة القدم على اللعب أمام فلسطين في رام الله منتصف الشهر الجاري.

واستجاب الاتحاد السعودي لطلب نظيره الفلسطيني، من أجل لعب مواجهتهما في إطار التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 يوم الثلاثا 15 أكتوبر على استاد الشهيد فيصل الحسيني بمدينة رام الله في فلسطين.

وأكد سمو الأمير عبدالعزبز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة أن ذلك يأتي تلبية لطلب اتحاد فلسطين ورغبتهم في استضافة المباراة، وحرصًا على ألا يًحرم المنتخب الفلسطيني من لعب المباراة على أرضه وبين جمهوره.