سهير رمزي وشهيرة بتصفيفات شعر غير لائقة بعد خلعهما الحجاب (صور)

القاهرة(صدى):

أثارت النجمتين المصريتين شهيرة، وسهير رمزي، جدلًا كبيرًا بظهورهما بتصفيفات شعر اعتبرها الجمهور غير لائقة لسنهما الكبير.

وخلعت النجمتين الحجاب بعد مرور حوالي 24 عامًا على ارتدائه، إلا أنهما أثارتا الكثير من الجدل خلال الساعات الماضية بعد ارتداء شعرًا صناعيًا ” باروكة ” في إحدى الورش التي نظمها صناع الشعر الصناعي في العالم.

وارتدى الثنائي باروكة صفراء ما اعتبره الكثيرون ” لوك غريب ” عليهما، الأمر الذي جعل الجمهور يشنْ هجومًا عليهما، وانحصر الهجوم بسبب ظهورهما بهذا الشكل لأنه لا يتناسب مع مرحلتهيما العمرية.