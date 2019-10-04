جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز تعلن عن وظائف

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز بالمدينة المنوّرة توفر وظائف شاغرة بمجال الإعلام الرقمي وتصميم الجرافيك لحديثي التخرج (للرجال والنساء)، للعمل بالمسميات التالية (مُصمم جرافيك، ومُحرر إعلام رقمي)، من خلال برنامج تمهير (التدريب على رأس العمل).

وأشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس أو ما يعادلها، ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً، أن تشير سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

لمعرفة التفاصيل من خلال الرابط التالي:

مُصمم جرافيك (للجنسين – وظيفة واحدة):هنـــــــــــا.

مُحرر إعلام رقمي (للجنسين – وظيفة واحدة):هنــــــــــــا.