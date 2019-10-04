مارتن أوديجارد يُصيب ريال مدريد بالحسرة

نواف السالم(صدى):

يبدو أن ريال مدريد يعيش في الوقت الحالي في حالة من الحسرة والندم بعد تخليه عن الموهبة النرويجية مارتن أوديجارد لاعب ريال سوسيداد.

وقدم اللاعب النرويجي موسمًا خياليًا مع فريقه الجديد، في الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية، أن أوديجارد، بصدد الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني لشهر سبتمبر، تتويجًا للأداء الرائع الذي قدمه اللاعب منذ انطلاق الموسم.

ويؤكد التقرير، أن النرويجي الشاب فاز رسميًا بالجائزة المقدمة من الاتحاد الإسباني، ولم يتبقى سوى أن يتسلمها اللاعب بنفسه، في 4 أكتوبر الحالي حسبما ذكروا

وانتقل مارتن أوديجارد في صيف 2019 إلى صفوف ريال سوسيداد، لمدة موسمين على سبيل الإعارة، قادمًا من ريال مدريد، والذي يعاني هجوميًا هذا الموسم.