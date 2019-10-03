جمعية الثقافة والفنون بالحدود الشمالية تكرم المشاركين في اليوم الوطني(٨٩)

رافح فريح(صدى):

أقامت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية حفلاً تكريمياً للمشاركين في فعاليات الجمعية في اليوم الوطني السعودي٨٩ واللذين بلغ عددهم 200 مشارك ومشاركه نثروا إبداعاتهم الثقافية والفنية في تجسيد ذكرى يوم الوطن من خلال عدد كبيرمن الفعاليات الوطنية في الثقافة والآدب والشعر والمسرح والتصويرالضوئي والفن التشكيلي والخط العربي والأوبريت والموروث الشعبي من خلال العرضة

السعودية والسامري والدحه والهجيني والإنشاد .

قام مدير فرع الجمعية بالمنطقة الاستاذ/ خلف بن حمود القاران بإلقاء كلمة بالمناسبة دعى من خلالها العلي القدير أن يديم على الوطن وقادته وشعبه الرفعة والعزة والشموخ والأمن والاستقرار كما شكر صاحبالسموالملكي الأميرفيصل بن خالدبن سلطان بن عبدالعزيز أميرمنطقة الحدود الشمالية على رعايته ودعمه وتوجيهاته للجمعية ولثقافة وفنون المنطقهكما شكر جميع المشاركين الذين

قدموا إبداعاتهم الوطنيه بيوم الوطن بعد ذلك تم تكريم المشاركين والمشاركات.