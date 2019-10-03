نشر : منذ 4 ساعات 1٬599 1 فيديوهات متنوعة اخطر إصابة مرت على الملاعب السعودية اصابة الكابتن احمد خريش عام 2004م
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1231 ] نشر منذ 4 ساعات
اتذكر هديك المباراة وطلال المشعل (لاعب الاهلي في المباراة ومنفرد بحارس الاتحاد وكان هدف محقق) ومع صريخ لاعبين الاتحاد والاهلي رفض طلال المشعل تكملة الهجمة وشتت الكورة خارج الملعب واللي تدخل ل6لاج خريش طبيب الاهلي التونسي. وحسين عبدالغني وبعض لاعبين الاهلي راحوا للاعب في مستشفى الملك عبدالعزيز للاطمئنان على اللاعب احمد خريش.
للتذكير برد الفعل الطيب مع الاسف ان قدامى الاتحاديين لم يعلموا ابنائهم الروح الرياضية. الجيل الجديد من بعض مشجعي الاتحاد يروحون الملعب لتشجيع الفرق الاخرى للاساءة للاهلي وراينا ذلك المشجع الذي توشح بوشاح الاهلي وهو اتحادي في الحقيقة وكان يذم في الاهلي.
وامنياتهم التي اطلقوها في المدرجات عام 2016 (قالوا الاتحاد ينزل الدرجة الاولى ولكن الاهلي ما ياخذ الدوري) واللي اقسم ايمانات بالله ان الاهلي ما راح يجيب الدوري.
بالفعل الطيب ما يورث الا طيب.