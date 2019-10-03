شاهد.. كلب يصبح نجمًا بسبب ملامحه البشرية !

لندن(صدى):

استطاع كلبًا تتشابه ملامحه مع الملامح البشرية أن يكون نجمًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتساءل الكثير إذا كان أصحاب الكلب استخدموا تقنية Face Swap، وهو تطبيق يمكّن المستخدمين من تبديل الوجوه مع شخص آخر باستخدام كاميرا الجهاز، فلم يصدقوا ما شاهدوه.

ويدعى الكلب نوري من أحد سلالات الكلاب ذوي الميزات الشبيهة بالإنسان، من فصيلة Aussiepoo، وفقًا لصحيفة ” ديلي ميل “ البريطانية.

ونشر أصحاب نوري صورة له على ” تويتر “ ،و سرعان ما أصبح نجمًا بارزًا، حيث زاد عدد التغريدات على 9000 تغريدة.

وقال كيفن صاحب الكلب: عندما كان جروًا لم نتمكن من الذهاب دون أن يوقفنا أحد لطرح الأسئلة عليه، ومع تقدمه في السن لا نزال نسمع تعليقات عن الشكل الإنساني لوجهه وعينيه.

ولدى ” نوري “ أيضًا حساب على إنستجرام حيث يقوم صاحباه بنشر صور له كثيرًا، ويحصلان على التعليقات حول ميزاته الإنسانية، حيث يقول بعض الأشخاص إنه يبدو وكأنه شخص عملاق، أو أنهم يتعجبون من عينيه.