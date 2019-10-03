إعلامي لبناني يُشعل الفتنة بين رامي عياش وناصيف زيتون

بيروت(صدى):

أثار الإعلامي اللبناني جوزيف طوق جدلًا كبيرًا بمحاولته إشعال الفتنة بين المطرب رامي عياش وناصيف زيتون.

وكان الإعلامي اللبناني سأل ناصيف زيتون في أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج منا وجر، حول تصريح مسبق لرامي عياش بأن ناصيف لم يترك بصمة فنية إنما يمتلك صوتًا جميلاً.

ورد زيتون بطريقة نالت إعجاب عياش حيث قال إنه يحترم آراء الآخرين.

وفتح رامي عياش النار على الإعلامي اللبناني عبر ” تويتر ” قائلا: أقول للصحفي مدّعي الرجولة والذي يتبدل لونه كالحرباية، محاولاتك لن تجدي نفعًا بعد الآن ونواياك أصبحت مكشوفة للناس وعقدك وحقدك أصبح واضحًا، ليتك تهتم ببعض الأمور المفيدة بدل من سفاهة ثقافتك الزائفة بافتعال المشاكل بين الفنانين ” ، مضيفًا: ” أحب ناصيف زيتون.

وعُرف عن الإعلامي جوزيف بأنه يلاحق رامي عياش؛ إذ انتقده في مناسبات عدة وآخرها في هذا البرنامج المذكور عندما أجاب عن سؤاله بأن أفشل فنان على مواقع التواصل الاجتماعي هو رامي عياش.