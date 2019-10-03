الانتهاء من تشريح جثتي شابين توفيا في سيارتهما.. وأهالي صبيا يشيعون الجثامين

تركي السالم(صدى):

شهدت قرية أبو القعايد في محافظة صبيا بمنطقة جازان اليوم الخميس، تشييع جثامين شابين توفيا في مركبة كانا يستقلانها ولم يعرف سبب الوفاة حتى الأن.

وكان تم العثور على الشابين متوفين في سيارتهما؛ مستشفى صبيا العام سلم جثتي شابين للأهالي بعدما تم تشريح جثمانهما واتخذت العينات والإجراءات من قِبل الطب الشرعي للتثبت من سبب الوفاة في وقت لاحق.

وفتحت الجهات الأمنية بالمحافظة تحقيقًا موسعًا في العثور على شابين متوفين داخل مركبتهما في جانب الطريق الدولي الرابط بين قرى المخلاف ومحافظة صبيا، وذلك نظرًا للغموض الذي يلف القضية.