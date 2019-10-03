هنا الزاهد تنشر فيديو صادم من شهر العسل بسنغافورة

أميرة خالد(صدى):

صدمت هنا الزاهد جمهورها بفيديو لها خلال قضاء شهر العسل مع زوجها أحمد فهمي في سنغافورة.

وظهرت الزاهد في الفيديو وهي تحاول التقاط صورة مع ديناصور في سيارة أثناء تواجدها في سنغافورة.

وبدا الديناصور كأنه حقيقي تمامًا لولا أن الجميع يعلم بشأن انقراضه.

ونشرت ” الزاهد ” مقطع فيديو لها وقفت فيه أمام سيارة تحمل ديناصورًا ضخمًا، ظل يُصدر صوت الديناصور الحقيقي المُخيف.

وعلقت الزاهد قائلة: ” عندما لا تتمكن من التقاط صورة، فأنت خائف جدًا من تحويل ظهرك إلى ذلك “.

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