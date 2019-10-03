بالفيديو.. إلهام الفضالة تتخلى عن شعرها القصير

خالد الظفيري(صدى):

ظهرت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، اليوم الخميس، في فيديو متداول على موقع تبادل الصور ” انستجرام ” بإطلالة جديدة تماماً.

وأوضحت أنها قامت بقص شعرها وإلى أن اللوك الجديد يبدو مميزاً، حيث أحدث الفيديو ضجة كبيرة في أوساط المتابعين.

وأضافت أنها تعتني دائماً به، إلا أنها واجهت مشكلة وتناولت لذلك الفيتامينات والمتممات منذ 6 أشهر. ولفتت إلى أن الجزء الأمامي من الشعر أصبح خفيفاً مقارنة بالأجزاء الأخرى مشبهة أياه بالعشة.

وتابعت أنها قامت بقصه لكي يزداد ذلك الجزء كثافة.