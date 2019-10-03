« المرور » يرد على إعلامي نشر صورة لزحام شديد بالرياض

حمود العنزي(صدى):

ردت الإدارة العامة للمرور على تغريدات إعلامي اتهمها بالإخفاق في إدارة الحركة المرورية وإغلاق المسارات.

وقالت الإدارة العامة للمرور إنها ترصد الكثافات المرورية بصورة يومية؛ لكن ليس من اختصاصها إيجاد الحلول الهندسية والبدائل؛ حيث إنها من اختصاص جهات أخرى.

وأضافت إدارة المرور أنها والجهات ذات الاختصاص تقيس حجم التدفق اليومي على الطرق، معبرة عن أملها في أن يكون لمشروع قطار الرياض دور في التخفيف من الاختناقات المرورية.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن من حلول تخفيف الزحام هي تقيد قائدي المركبات بتنظيمات السير.