بعد زيادات متتالية .. تخيفض أسعار البنزين في مصر

القاهرة(صدى):

شهدت مصر،اليوم الخميس، إقرارًا جديدًا من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية يفيد بتخفيض أسعار البنزين لمدة 3 شهور.

وحددت اللجنة، اليوم، سعر بنزين 80 عند 6.5 جنيه، و7.75 جنيه لبنزين 92 و8.75 لبنزين 95، وسعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية عند 4250 جنيهًا، وذلك اعتبارًا من صباح الجمعة.

وأرجعت اللجنة قرارها إلى انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولارًا للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال الفترة نفسها.

ولجنة التسعير هي اللجنة المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي .