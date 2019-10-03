والد أنغام يوجه لها نصيحة بشأن خلاف زوجها ونجلها

القاهرة(صدى):

خرج الموسيقار محمد علي سليمان، والد المطربة المصرية أنغام عن صمته ليوضح إن ما يثار عن وجود خلافات بين نجل ابنته وزوجها الموسيقار أحمد إبراهيم، مجرد شائعات.

ولفت إلى أن الرد على هذه الشائعات يؤكدها؛ لذلك اعتاد على تداول مثل تلك الشائعات، ناصحًا ابنته بالتركيز في مشوارها الفني، لكي لا تكون مثل هذه الشائعات عقبة في مشوارها.

وأشار إلى أن العلاقة بين الموزع أحمد إبراهيم، وحفيده ” عمر ” جيدة، كما أن أنغام تحرص كل الحرص على أن تبقى الأمور مستقرة بين زوجها وابنها.