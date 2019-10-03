الإطاحة بـ 6 أفارقة لصناعتهم العرق المسكر شمال المدينة

نايف السالم(صدى):

ألقت فرقة البحث والتحري بقوة الضبط الميداني بإدارة الضبط الإداري في شرطة منطقة المدينة المنورة؛ القبض على 6 أشخاص من الجنسية الأفريقية؛ إثر صناعتهم العرق المسكر في موقع شمال المدينة المنورة والترويج له.

وجاء ذلك عقب عمل كمين من قبل رجال الأمن ساعد في الإطاحة بجميع الأشخاص وتسليمهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت فرق البحث والتحري بقوة الضبط الميداني رصدت أشخاصًا يترددون بشكل مستمر، وخاصة بعد منتصف الليل، على موقع داخل أحد الأودية التي تحتضن مياه الصرف الصحي.

وعقب رصدهم تم عمل كمين والقبض عليهم، واتضح أنهم يصنعون العرق المسكر في مصنعين متقاربين.

وتم ضبط ٤٠ برميلًا مليئًا بسعة ٢٢٥ لترًا، و٤٣٤ قارورة بسعة لتر ونصف جاهزة ومعدة للبيع، و١٦ أنبوبة غاز، و٦ مراكب غاز حجم كبير، و٦ قدور ضغط حجم كبير، وعدد كبير من ليات نحاس وغاز وأدوات تصفية.