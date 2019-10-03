العطوي: سنقاتل للفوز في لقاء الهلال

ماجد محمد(صدى):

أكد مدرب الفريق في نادي الاتفاق خالد العطوي أنهم جاهزون لمباراة الهلال المقبلة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال العطوي في المؤتمر الصحافي الذي يسبق اللقاء إن الفريق سيقاتل من أجل كسب النقاط الثلاث وتحقيق مستوى مميز، مضيفًا: “ ندرك بأن الهلال من أفضل الفرق بالدوري ويملك عناصر محلية ودولية مميزة، وهو منافس دائم في كافة البطولات ”.

في حين قال اللاعب هزاع الهزاع إن هذه المواجهة مهمة للفريق، مؤكداً على أن اللاعبين على أتم الاستعداد مع الجهازين الإداري والفني، وأضاف: ” ندخل هذه المباراة بمعنويات عالية ورغبة كبيرة لتحقيق الفوز ” .

وفي ملعب عبدالله الدبل بالنادي، تواصلت تحضيرات الفريق استعدادا لخوض مباراة الهلال السبت المقبل على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام وذلك لحساب الجولة الـ6 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت الحصة التدريبية تكتيكية بحتة، حيث شهدت تطبيق المدرب الوطني خالد العطوي لعدد من الخطط التكتيكية المختلفة.