« أوبر »توفر تأجير طائرات هليكوبتر في أحد المطارات (صور)

لندن(صدى):

أعلنت شركة أوبر تكنولوجيز للنقل أنه سيتمكن المستخدمون قريبًا في نيويورك من حجز رحلات بطائرات هليكوبتر إلى مطار جون إف. كنيدي عبر تطبيقات الشركة.

وكشفت الشركة اليوم عن خدمة أوبر كوبتر وقالت إن الرحلات من مانهاتن السفلى وإليها ستصبح متاحة لجميع مستخدمي أوبر اعتبارًا من الثالث من أكتوبر.

كانت الشركة أتاحت الخدمة لمستخدميها المميزين من أعضاء برنامج (بريميم) في يونيو .

وتستغرق الرحلة حوالي ثماني دقائق وتتراوح تكلفتها بين 200 و225 دولارًا للشخص الواحد .

كما تشمل التوصيل بسيارة إلى الطائرة الهليكوبتر في رحلة الذهاب إلى مطار جون إف. كنيدي والعودة منه.

وقالت متحدثة باسم أوبر إن الرحلة لا تعبر عن الواقع عند طرح الخدمة على المستوى التجاري، لكن تأجير الطائرات الهليكوبتر لا يظهر كأحد الخيارات عبر تطبيق أوبر سوى للعملاء المتواجدين في نطاق منطقة مانهاتن السفلى.