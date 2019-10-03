بوغبا خارج قائمة المنتخب الفرنسي في تصفيات يورو 2020

نواف السالم(صدى):

أعلن مدرب منتخب فرنسا، اليوم الخميس، عن تشكيلة المنتخب التي اختارها للمباراتين أمام أيسلندا في 11 أكتوبر، وتركيا في 14 منه، ضمن تصفيات يورو 2020.

استبعد مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم ديديه ديشان، لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي بول بوغبا، من قائمة المنتخب في تصفيات يورو 2020 .

وخلت التشكيلة التي شهدت عودة نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي ولاعب وسط تشيلسي الإنجليزي نغولو كانتي وحارس مرمى مرسيليا ستيف مانداندا، من أسماء لاعب الوسط المهاجم لنادي ريال بتيس الإسباني نبيل فقير الذي لم يتعاف بشكل كامل من إصابته، ومدافعي مانشستر سيتي الإنجليزي إيميرك لابورت، وبرشلونة الإسباني صامويل أومتيتي المصابين.

ويعاني بوغبا الذي استبعد أيضًا من تشكيلة ”الشياطين الحمر“ في مواجهتهم لفريق ألكمار الهولندي الخميس، ضمن مسابقة الدوري الأوروبي ” يوروبا ليغ “، من مشكلة في القدم، علمًا بأنه شارك في مباراة فريقه ضد آرسنال الإثنين (1-1) في الدوري الإنجليزي.

وتلعب فرنسا أمام أيسلندا في ريكيافيك الجمعة، قبل أن تستضيف تركيا في استاد دو فرانس بعد 3 أيام.

ويحتل المنتخب الفرنسي، المركز الثاني في المجموعة الثامنة، برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف خلف تركيا، وأمام أيسلندا (12 نقطة) وألبانيا (9 نقاط) ومولودافيا (3 نقاط) وأندورا (بدون نقاط).