نواة الخير يحتفل باليوم الوطني مع أيتام الأسر الكافلة
أقام فريق نواة الخير التطوعي بالتعاون إدارة الأسر الكافلة بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض احتفالا بمناسبة اليوم الوطني السعودي 89 وذلك بمركز الملك سلمان الاجتماعي اليوم الخميس .
وقد بدء الاحتفال بالسلام الملكي ثم آيات من القرآن الكريم ، وبعد ذلك قدمت صاحبة السمو الأميرة الجوهرة بنت سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود كلمة بهذه المناسبة ، تلتها كلمة مديرة إدارة الأسر الكافلة الأستاذة نورة السلطان شكرت فيها الجهود المبذولة والكبيرة التي قدمت في هذا الاحتفال ، بعدها ألقت الأستاذة حنان البخيت قائدة فريق نواة الخير التطوعي والمشرفة على الحفل كلمة أوضحت من خلالها البرامج التي يقدمها الفريق في مختلف المناسبات وأثنت على جهود المتطوعين والمتطوعات ، مقدمة شكرها لمركز الملك سلمان الاجتماعي لاحتضانه الاحتفالية ، تلا ذلك عرض مرئي حول المشاركات الوطنية المجتمعية ، أعقب ذلك تقديم أغنية وطنية ثم قصيدة وطنية ، وقبل الختام تم تقديم كلمة أم حاضنة من المشاركات بالحفل ، ليتم الختام مع تكريم المشاركين والداعمين لهذه الاحتفالية.
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