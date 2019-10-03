نواة الخير يحتفل باليوم الوطني مع أيتام الأسر الكافلة

سعيد العجل(صدى):

أقام فريق نواة الخير التطوعي بالتعاون إدارة الأسر الكافلة بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض احتفالا بمناسبة اليوم الوطني السعودي 89 وذلك بمركز الملك سلمان الاجتماعي اليوم الخميس .

وقد بدء الاحتفال بالسلام الملكي ثم آيات من القرآن الكريم ، وبعد ذلك قدمت صاحبة السمو الأميرة الجوهرة بنت سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود كلمة بهذه المناسبة ، تلتها كلمة مديرة إدارة الأسر الكافلة الأستاذة نورة السلطان شكرت فيها الجهود المبذولة والكبيرة التي قدمت في هذا الاحتفال ، بعدها ألقت الأستاذة حنان البخيت قائدة فريق نواة الخير التطوعي والمشرفة على الحفل كلمة أوضحت من خلالها البرامج التي يقدمها الفريق في مختلف المناسبات وأثنت على جهود المتطوعين والمتطوعات ، مقدمة شكرها لمركز الملك سلمان الاجتماعي لاحتضانه الاحتفالية ، تلا ذلك عرض مرئي حول المشاركات الوطنية المجتمعية ، أعقب ذلك تقديم أغنية وطنية ثم قصيدة وطنية ، وقبل الختام تم تقديم كلمة أم حاضنة من المشاركات بالحفل ، ليتم الختام مع تكريم المشاركين والداعمين لهذه الاحتفالية.