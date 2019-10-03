ترامب يتجاهل إجراءات العزل بمحادثات تجارية مع الصين

واشنطن(صدى):

يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواصلة مهامه متجاهلًا ما يتم الآن من إجراءات لعزله.

وفي هذا الصدد كشف الرئيس الأمريكي ، اليوم الخميس، أن وفدًا من الصين سيأتي إلى الولايات المتحدة الأسبوع القادم؛ لإجراء المزيد من محادثات التجارة.

وقال ترامب: وفد من الصين قادم الأسبوع المقبل. سنعقد اجتماعًا معهم. سنرى ماذا سيحدث. لكننا نعمل بشكل جيد جدًا.

و بشأن الحرب التجارية مع العملاق الاقتصادي الآسيوي، قال بلهجة متشددة: إنه إذا لم تفعل الصين ما تريده الولايات المتحدة، عندئذ فإن واشنطن لديها الكثير من الخيارات الأخرى.