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ترامب يتجاهل إجراءات العزل بمحادثات تجارية مع الصين

ترامب يتجاهل إجراءات العزل بمحادثات تجارية مع الصين
واشنطن(صدى):

يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواصلة مهامه متجاهلًا ما يتم الآن من إجراءات لعزله.

وفي هذا الصدد كشف الرئيس الأمريكي ، اليوم الخميس، أن وفدًا من الصين سيأتي إلى الولايات المتحدة الأسبوع القادم؛ لإجراء المزيد من محادثات التجارة.

وقال ترامب: وفد من الصين قادم الأسبوع المقبل. سنعقد اجتماعًا معهم. سنرى ماذا سيحدث. لكننا نعمل بشكل جيد جدًا.

و بشأن الحرب التجارية مع العملاق الاقتصادي الآسيوي، قال بلهجة متشددة: إنه إذا لم تفعل الصين ما تريده الولايات المتحدة، عندئذ فإن واشنطن لديها الكثير من الخيارات الأخرى.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 83767 ] نشر منذ 5 ساعات

اكشت فيهم ياالاصهب وامضِ قدماً ..

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