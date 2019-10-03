بريجوفيتش: تفاجئت بقدوم لوشيسكو إلى الدوري

ماجد محمد(صدى):

أعرب الصربي ألكسندر بريجوفيتش مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، عن تفاجئه بقدوم الروماني رازفان لوشيسكو مدربه في باوك اليوناني سابقاً، إلى نادي الهلال.

وقال الصربي خلال مقابلة مع إذاعة ” ميتروبوليس 95.5 ” اليونانية : ” لقد تفاجئت بقدوم لوشيسكو إلى الدوري السعودي، خصوصاً أنه قاد فريقه لهزيمة فريقي الاتحاد أخيراً، لكن هناك مزيد من المباريات بين الفريقين في قادم الأيام “.

وعلق الصربي عن صعوبة الطقس في مدينة جدة، ورغبته في مساعدة فريقه الحالي بتسجيل أكبر قدر ممكن من الأهداف معربًا عن رضاه بمعدل أهدافه الحالي مع الفريق الجداوي.

وأشار إلى تسجيله 12 هدفاً في 19 مباراة، مع إضاعته بعض الفرص مثل أي مهاجم آخر، حيث نفى بريجوفيتش تماماً الأخبار التي تتحدث عن مغادرته السعودية، مؤكداً بأنه لديه عقده وسيحاول بذل أقصى مجهوده لخدمة فريقه الحالي.