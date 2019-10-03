فولكس فاجن تكشف عن موعد إطلاق جولف 8 موديل 2020

برلين(صدى):

اعلنت فولكس فاجن إنها ستعرض سيارتها الجديدة جولف 8 موديل 2020 ” Mk8 ” لأول مرة في 24 أكتوبر في حدث خاص يتم تنظيمه في فولفسبورج بألمانيا، تحت شعار “Life Happens with a Golf”، وسيدور الحدث حول الجيل الثامن من السيارة ذات الشعبية الكبيرة، والتي ستضع معايير جديدة للتصميم والرقمنة الذكية وأنظمة مساعدة السائق والمحركات الجديدة الفعالة والمكهربة حسب البريد الإلكتروني.

يٌذكر أنه بدأ إنتاج جولف الجديدة بالفعل في فولفسبورج، حيث سيتم إنتاج السيارة كإصدار واجن أيضاً حيث ستجمع بين الهيكل الأكثر عملية والتصميم المميز في مصنع تسفيكاو في ألمانيا، وستصل جولف القادمة إلى العديد من الأسواق من ضمنها الولايات المتحدة إلا أن طراز سبورت واجن وأولتراك لن تصل إلى أمريكا، كما لن يصل الطراز الأساسي إلى هناك أيضاً، مما يعني أنه سيتعين على العملاء الاختيار بين الطرازات الأعلى GTI أو R الرائدة.

ستكون هناك بعض التغييرات على تشكيلة جولف العالمية، مع الأخذ في الاعتبار أن شركة فولكس فاجن قالت في الآونة الأخيرة أنه لا توجد خطط لإطلاق سيارة رياضية جديدة لأن مبيعاتها آخذة في الانخفاض، ومن غير المرجح أن تعود جولف ذات الثلاثة أبواب إلى الإنتاج مرة أخرى.

بعد ظهور جولف لأول مرة بعد ثلاثة أسابيع تقريباً من اليوم، سيتم الكشف عن ابن عمها التشيكي في 11 نوفمبر، عندما تكشف سكودا عن الجيل الرابع من أوكتافيا، لذا كونوا على ترقب.