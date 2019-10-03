مفاجأة حول عودة آل سويلم للنصر
أثار الإعلامي الرياضي محمد الدويش حيرة الجمهور بتلميحه بشأن عودة سعود آل سويلم لرئاسة النصر من جديد .
وكتب الدويش عبر صفحته الرسمية على تويتر : مهما دعمتم المشرف فسيكون موسماً للنسيان وسيرجع #سعود آل سويلم في الموسم القادم ليكمل مشروعه … قلت : توقع نصفه أمنية … أبو فهد إستثنائي لكننا لن نتعجل بالحكم على الحلافي ! .
يذكر أن سعود آل سويلم نجح في تحقيق الاستقرار الإداري المطلوب لنادي النصر؛ حيث تُوج الفريق النصراوي بلقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي بفارق نقطة وحيدة عن نادي الهلال.
الحربي[ عدد التعليقات: 769 ] نشر منذ 5 ساعات
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم
الصَّراحة راحة ، لَو يرجع هالرئيس 💛💙 (( الشامخ )) 💛💙 لرئاسة النصر ؛ يمكن
وَ العلم عِند اللَّه ⬅️⬅️⬅️ تشرق شمس 💛💙 نادي النصر 💛💙 ويصعد
منصات البطولات 🥇🏆🥇 مثل مَا أحرقنا حنّا يالهلاليين 3-2 العام الماضي 😂😂
وأحرق أعصابنا 💙😥😥😢💙⬅️⬅️⬅️💛💙😂😂💪🏻😂💛💙 في عهد الشامخ ⬇️⬇️⬇️
وخطف بطولة الدوري أمام 💙💙💙 الزعيم الهلالي 💙💙💙 في آخر الجولات
وخلانا نهل الدمع وَ نذوق الحسرة 💙😥😥😥🏆😥😥😥💙😂😂😂😂😂⬇️⬇️⬇️
الحق حَق وَ لَا نزعل 💙💙💙✍🏻✍🏻✍🏻.
مَع وافر المحبة .
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
يعقب ويخسى والله لولا النونو انك لا تنافس على الهبوط
بس احمد ربك العام هيئة الرياضة كلها وقفت ضد سيدهم وزعيم آسيا واترك عنك نظام امشيها عليهم وتكون صريح مافي هلالي صميم يقول كلامك هذا إلا أنه فقراوي او فقراويه جمهور ابو حفاضه