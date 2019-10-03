مفاجأة حول عودة آل سويلم للنصر

نواف السالم(صدى):

أثار الإعلامي الرياضي محمد الدويش حيرة الجمهور بتلميحه بشأن عودة سعود آل سويلم لرئاسة النصر من جديد .

وكتب الدويش عبر صفحته الرسمية على تويتر : مهما دعمتم المشرف فسيكون موسماً للنسيان وسيرجع #سعود آل سويلم في الموسم القادم ليكمل مشروعه … قلت : توقع نصفه أمنية … أبو فهد إستثنائي لكننا لن نتعجل بالحكم على الحلافي ! .

يذكر أن سعود آل سويلم نجح في تحقيق الاستقرار الإداري المطلوب لنادي النصر؛ حيث تُوج الفريق النصراوي بلقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي بفارق نقطة وحيدة عن نادي الهلال.