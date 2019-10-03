إدارة الرعاية الصيدليه بصحة الرياض تحتفل بيوم الصيدلي العالمي

الرياض(صدى):

ممثلة بلجنة التثقيف الدوائي و الأعلام الصيدلي ، و بإشراف مباشر من سعادة مدير إدارة الرعاية الصيدليه بصحة الرياض الصيدلي فهد العتيبي ، فعلت اللجنة مساء اليوم الخميس الثالث من صفر الجاري ، اليوم العالمي للصيدلي لهذا العام ٢٠١٩ م.

و أحتوى المعرض المصاحب للفعالية عدد من المطويات و البروشورات التي توضح دور مهنة الصيدليه ضمن الفريق الطبي و أهمية الصيدلي في المجتمع. كما حرصت اللجنة من خلال معرضها الذي اقيم في (غرناطه مول )على إبراز مجموعه من النصائح التي تلامس حاجة مستخدمي الأدوية ، و بالأخص أدوية الأمراض المزمنة.

و أبدت الصيدلانية “هند التميمي ” عضو لجنة التثقيف الداوئي و الإعلام الصيدلي سعادتها بالتفاعل الكبير الذي حظي به المعرض وقالت: تشرفنا اليوم أن نكون ممثلين عن مهنة الصيدليه و إبراز الدور الكبير للصيدلي سواء داخل المنظومة الصحية أو خارجها كما نفعل نحن الان . و عن المعرض قالت: أبرزنا المعلومة في صوره مبسطه سهلة للمتلقى، كما أتحنا الفرصه لتقديم الإستشارات الدوائية للزوار عبر مجموعه من الصيادله المؤهلين.