استدعاء عمر خربين لقائمة المنتخب السوري

ماجد محمد(صدى):

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، عن استدعاء لاعب الهلال عمر خربين لقائمة المنتخب السوري التي ستواجه منتخبي جزر المالديف وغوام .

ويذكر أن الاتحاد السوري لكرة القدم كان قد أعلن عدم دعوة اللاعب عمر خريبين، إلى صفوف المنتخب، بسبب تخلفه عن الالتحاق به استعدادا لمباراته أمام الفلبين، ضمن تصفيات كاس العالم 2022.

وكانت قرعة تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات النسخة الـ 22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تستضيفها قطر، خلال الفترة ما بين (21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022)، أوقعت منتخب سوريا، في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات كل من، غوام، جزر المالديف، الصين، إضافة إلى الفلبين.