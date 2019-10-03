بالفيديو.. غزارة الأمطار والغيوم تعيق الرؤية شرق جدة

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يوثق هطول الأمطار الغزيرة التي هطلت على شامية بن حماد شرق جدة اليوم .

وأظهرالفيديو كثافة الغيوم وغزارة الأمطار وتدني مستوى الرؤية الأفقية.

وكانت الإدارة العامة للدفاع المدني بمكة دعت اليوم المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة، وفقًا للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمنة عن احتمالية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.