« العمل » توضح غرامة تجاھل التحقیق والتوصیة بالجزاء في « التعدیات السلوكیة »
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل خالد أبا الخیل أن المنشأة تغرم 15 ألف ریال عند عدم تشكیلھا لجنة التحقیق في حالات التعدیات السلوكیة في بیئة العمل.
وقال أبا الخيل : إنه حسب لائحة تنظیم العمل الخاصة بالمنشأة المعتمدة من الوزارة تبدأ العقوبات بالإنذار الكتابي للمعتدي وقد تصل إلى الفصل خصوصاً في حالة التحرش.
وأضاف : كما تُغرم المنشأة 25 ألف ریال تتعدد بتعدد المعتدى علیھم، في حال عدم قیام المنشأة بالتحقیق والتوصیة بإیقاع الجزاء التأدیبي على من یثبت إدانتھ خلال 5 أیام عمل من تلقي الشكوى، أو عدم قیام المنشأة بإیقاع الجزاء التأدیبي بعد توصیة اللجنة على من ثبت إدانتھ خلال 30 یوماً.
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