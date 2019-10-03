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الفيفا يُعلن انطلاق دوري جدة النسائي لكرة القدم

الفيفا يُعلن انطلاق دوري جدة النسائي لكرة القدم
ماجد محمد(صدى):

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا ” عن انطلاق دوري جدة النسائي لكرة القدم، الذي من المقرر انطلاقه غدًا الجمعة في نسخته الأولى.

كما نشر الحساب الرسمي للفيفا بالنسخة العربية فيديو دعائي على تويتر لدوري جدة النسائي لكرة القدم تحت شعار ” بتقدري “.

ويذكر أن نظام النسخة الأولى من دوري جدة النسائي لكرة القدم ستنطلق بمشاركة ست أندية، وستكون المواجهات بنظام الذهاب والإياب والحصول على نقاط.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 335 ] نشر منذ 1 ساعة

لاتجي واحده تلعب وهي شبه حامل الكره يضرب يوثر على الجنين

[ عدد التعليقات: 2647 ] نشر منذ 37 دقيقة

لامايوثر الرياضه تقويها تخليها فرس

[ عدد التعليقات: 83724 ] نشر منذ 27 دقيقة

قالوا // طبت الملعب وصارت رياضيه ..

.. الدعوى دحدرت للحضيض الله يرحمنا برحمته .. آمين ,,

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