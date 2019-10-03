بالفيديو..حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق جازان، عسير. الباحة ، مكة المكرمة والمدينة المنورة ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها.
كما توقعت الهيئة تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب وغرب المملكة.
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توقعات الطقس -بمشيئة الله تعالى- غداً في #المملكة #طقس_الخريف#نرصد_ونحمي #نحميها pic.twitter.com/KnPA3S4XJW
— الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen) October 3, 2019
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