« تطوير » تتواصل مع المسنّ المقعد في الأحساء لنقل ابنته

نايف السالم(صدى):

تواصلت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، الذراع التنفيذي لوزارة التعليم، مع ولي الأمر المقعد بالأحساء للتمكن من تقديم خدمة النقل المدرسي الآمن والمريح للطالبة؛ ولكن أعرب عن رغبته الشخصية بتوصيل ابنته إلى مدرستها يوميًا؛ لقربها من منزله.

وقالت الشركة التي تعمل في مجال تطوير قطاع النقل التعليمي والمسؤولة عن إدارة النقل والارتقاء بمستوى جودة خدماته: نؤكد الحرص على تقديم خدمة النقل المدرسي لجميع المدارس المشمولة بالخدمة، والتي تصل إلى 18 ألف مدرسة، ووفق العدد المخصص لكل مدرسة؛ حيث يصل عدد الطلبة الذين تقدم لهم الخدمة في جميع مناطق المملكة 1.2 مليون طالب وطالبة.

وأضافت: محافظة الأحساء ضمن المحافظات التي تستفيد من خدمات النقل التعليمي المقدّمة من خلال توفير الخدمة لأكثر من 69 ألف طالب وطالبة، تشمل التعليم العام وذوي الإعاقة.